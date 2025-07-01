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В тобольском СНТ на пожаре погиб человек

Происшествия, 14:02 23 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Один человек погиб на пожаре, который произошел в СНТ "Зоренька" Тобольского округа 22 июля. Из-за короткого замыкания электропроводки загорелся дачный дом. Огонь ликвидирован на площади 20 кв. м, сообщает пресс-служба МЧС Тюменской области.

В Тобольске в 10-м микрорайоне из-за короткого замыкания загорелся автомобиль Hyundai. Пожарные ликвидировали возгорание на площади 8 кв. м. Пострадавших нет.

В с. Абалак горела хозяйственная постройка. Огонь ликвидировали на площади 12 кв. м. Пострадавших нет.

Еще одна постройка горела в д. Падерина Вагайского округа. Огонь повредил имущество на 16 кв. м. Пострадавших нет. Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки.

Из-за занесения открытого источника огня в п. Степной Заводоуковского округа загорелся нежилой дом. Никто не пострадал.

Всего 22 июля в Тюменской области зафиксировали шесть техногенных пожаров. Спасатели девять раз выезжали на ликвидацию последствий ДТП и пять раз помогли населению. На водных объектах происшествий не зарегистрировано.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожар

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