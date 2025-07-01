  • 23 июля 202523.07.2025среда
  • USD78,0882
    EUR91,7782
  • В Тюмени 21..23 С 4 м/с ветер юго-восточный

Тюменские ориентировщики отличились на всероссийских соревнованиях

Спорт, 17:42 23 июля 2025

департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Представители тюменской спортшколы №2 завоевали награды всероссийских соревнований по спортивному ориентированию в Пермском крае. Состязания стартовали в городе Оса, собрав более 750 любителей ориентирования из 23 регионов страны, сообщили в городском департаменте по спорту и молодежной политике.

Местность представляла собой берег Камского водохранилища с парковым сосновым лесом. Спортсмены из Тюмени показали достойный результат. Первые места в своих категориях заняли Иван и Полина Кобелевы, второе - Анастасия Борчевкина, третьими стали Никита Калашников и Анна Кобелева.

Далее соревнования переместились в район поселка городского типа Полазна. Здесь состязались 508 спортсменов. Участников ждали дистанция по выбору, длинная дистанция – лонг и классическая. Лучшими среди тюменцев стали Анастасия Борчевкина, Полина Кобелева, Анна Кобелева, Арсений Еличев, Иван Кобелев, Герман Кашапов. В копилке у ребят девять золотых наград, по три серебряных и бронзовых.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# спортивное ориентирование

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:42 23.07.2025Тюменские ориентировщики отличились на всероссийских соревнованиях
15:19 23.07.2025Тюменский легкоатлет завоевал бронзу всероссийских соревнований в Чебоксарах
09:48 23.07.2025Уникальный 50-метровый турник установят в Тюмени к турниру ГТО
17:34 22.07.2025Футбольный стадион откроют на улице Республики в Тюмени

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора