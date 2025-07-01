Тюменские ориентировщики отличились на всероссийских соревнованиях

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Представители тюменской спортшколы №2 завоевали награды всероссийских соревнований по спортивному ориентированию в Пермском крае. Состязания стартовали в городе Оса, собрав более 750 любителей ориентирования из 23 регионов страны, сообщили в городском департаменте по спорту и молодежной политике.

Местность представляла собой берег Камского водохранилища с парковым сосновым лесом. Спортсмены из Тюмени показали достойный результат. Первые места в своих категориях заняли Иван и Полина Кобелевы, второе - Анастасия Борчевкина, третьими стали Никита Калашников и Анна Кобелева.

Далее соревнования переместились в район поселка городского типа Полазна. Здесь состязались 508 спортсменов. Участников ждали дистанция по выбору, длинная дистанция – лонг и классическая. Лучшими среди тюменцев стали Анастасия Борчевкина, Полина Кобелева, Анна Кобелева, Арсений Еличев, Иван Кобелев, Герман Кашапов. В копилке у ребят девять золотых наград, по три серебряных и бронзовых.