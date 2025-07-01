Выпускники "Боевого кадрового резерва" привнесут современные подходы в развитие тюменских сел
Выпускники "Боевого кадрового резерва" привнесут современные подходы в развитие сельских населенных пунктов Тюменской области. Обученные управленцы, обладая лидерскими качествами, смогут влиять на совершенствование инфраструктуры и социальные проекты.
Об этом заявила глава Бухтальского сельского поселения, руководитель нижнетавдинского местного отделения регионального отделения Союза женщин России Анна Маркова, сообщают организаторы регионального проекта.
"Сегодня наши районы ждут мотивированных, ответственных лидеров - тех, кто не боится трудностей, умеет работать с людьми и готов вкладываться в развитие территорий. Участники "Боевого кадрового резерва" - именно такие. Они уже доказали свою стойкость, а теперь получат знания и поддержку, чтобы применять эти качества в мирной жизни. Мы возлагаем на них большие надежды!" - подчеркнула Анна Маркова.
По её словам, сельские территории остро нуждаются в сильных управленцах - людях, способных принимать решения, вести за собой команду. Проект даёт шанс тем, кто хочет продолжить служить Родине, но уже в гражданской сфере. Благодаря наставничеству и обучению выпускники "Боевого кадрового резерва" смогут стать двигателем перемен в районах области.