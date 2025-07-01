Выпускники "Боевого кадрового резерва" привнесут современные подходы в развитие тюменских сел

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Выпускники "Боевого кадрового резерва" привнесут современные подходы в развитие сельских населенных пунктов Тюменской области. Обученные управленцы, обладая лидерскими качествами, смогут влиять на совершенствование инфраструктуры и социальные проекты.

Об этом заявила глава Бухтальского сельского поселения, руководитель нижнетавдинского местного отделения регионального отделения Союза женщин России Анна Маркова, сообщают организаторы регионального проекта.

| Фото: проект "Боевой кадровый резерв Тюменской области" | Фото: проект "Боевой кадровый резерв Тюменской области"

"Сегодня наши районы ждут мотивированных, ответственных лидеров - тех, кто не боится трудностей, умеет работать с людьми и готов вкладываться в развитие территорий. Участники "Боевого кадрового резерва" - именно такие. Они уже доказали свою стойкость, а теперь получат знания и поддержку, чтобы применять эти качества в мирной жизни. Мы возлагаем на них большие надежды!" - подчеркнула Анна Маркова.

По её словам, сельские территории остро нуждаются в сильных управленцах - людях, способных принимать решения, вести за собой команду. Проект даёт шанс тем, кто хочет продолжить служить Родине, но уже в гражданской сфере. Благодаря наставничеству и обучению выпускники "Боевого кадрового резерва" смогут стать двигателем перемен в районах области.