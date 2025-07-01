Новый футбольный стадион открыли в Тюмени

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Новый футбольный стадион открыли на ул. Республики в Тюмени 23 июля, сообщает информационный центр правительства региона.

В честь этого события на поле состоялся "матч открытия".

"Мы открываем футбольную площадку матчем, в котором участвуют руководители города, представители федеральных и региональных органов власти. Уверены, спорт объединяет вне зависимости от профессии, должности или возраста. А с такими проектами наш город будет еще более спортивным, красивым и энергичным", – сказал главный федеральный инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко.

Заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев отметил, этот стадион – уникальный проект, созданный благодаря частной инициативе группы компаний "Софи-Лэнд".

“Мы, как правительство региона, всегда поддерживаем такие начинания. Изначально помогли в реализации большого проекта возведения фитнес-клуба. Затем был выделен участок земли, где можно было эффективно осуществить более масштабный проект. Вскоре будет его продолжение – каждый раз вы будете приходить на эту площадку и видеть, как преображается эта территория”, – пооизнес он.

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Новый спортобъект стал подарком для тюменцев в преддверии Дня города, подчеркнул мэр Максим Афанасьев.

"Футбол – это самый массовый вид спорта, который охватывает интересы наших земляков. Каждый новый такой объект – это прирост в копилку систематически занимающихся спортом жителей нашего города. Будем и впредь помогать в создании таких уникальных проектов", – сказал он.

Также на мероприятии торжественно вручили зачетные классификационные книжки о присвоении звания "Кандидат в мастера спорта России" и памятные значки тюменским спортсменам, которые в марте 2025 года стали чемпионами первенства России по футзалу среди юношеских команд.