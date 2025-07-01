В России абонентам с арестованными счетами будут приостанавливать услуги связи

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Государственная дума приняла во втором и третьем чтениях закон о приостановке оказания услуг связи абоненту, на чьи счета наложен арест.

Законом предусматривается приостановление оказания оператором услуг связи в тех случаях, когда операции по денежным средствам, внесенным в качестве аванса по договору об оказании услуг связи, были приостановлены либо на указанные денежные средства наложен арест, сообщает Вестник Киберполиции России.

"Данная законодательная инициатива направлена на борьбу с мошенниками, которые использовали счёта у операторов связи как альтернативу банковским переводам", - отмечено в сообщении.

Закон направлен на борьбу с преступлениями, связанными с кражей и выводом денег через телекоммуникационные технологии. Предлагается обязать операторов связи временно блокировать возврат авансовых платежей за услуги связи, если есть основания подозревать их использование в преступной деятельности.