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В России абонентам с арестованными счетами будут приостанавливать услуги связи

Общество, 17:43 24 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Государственная дума приняла во втором и третьем чтениях закон о приостановке оказания услуг связи абоненту, на чьи счета наложен арест.

Законом предусматривается приостановление оказания оператором услуг связи в тех случаях, когда операции по денежным средствам, внесенным в качестве аванса по договору об оказании услуг связи, были приостановлены либо на указанные денежные средства наложен арест, сообщает Вестник Киберполиции России.

"Данная законодательная инициатива направлена на борьбу с мошенниками, которые использовали счёта у операторов связи как альтернативу банковским переводам", - отмечено в сообщении.

Закон направлен на борьбу с преступлениями, связанными с кражей и выводом денег через телекоммуникационные технологии. Предлагается обязать операторов связи временно блокировать возврат авансовых платежей за услуги связи, если есть основания подозревать их использование в преступной деятельности.

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# кибермошенники , телефон

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