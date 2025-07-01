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При пожаре в Тюменской области спасли человека

Происшествия, 17:38 24 июля 2025

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Одного человека спасли при пожаре в с. Армизонское Тюменской области 24 июля.

Сообщение о пожаре надворной постройки на ул. Гагарина поступило в третьем часу дня.

“К моменту прибытия пожарно-спасательных подразделений происходило открытое горение постройки. На ликвидации пожара работали 11 сотрудников подразделений Главного управления МЧС России по Тюменской области, было задействовано три единицы техники”, – сообщили в ГУ МЧС России по Тюменской области.

Огнеборцам удалось отстоять от огня соседний дом. Общая площадь пожара составила около 200 квадратных метров.

Предварительная причина пожара — короткое замыкание электропроводки.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожар

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