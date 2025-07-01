Тюменцев приглашают пройти обучение по программам повышения квалификации и переподготовки

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Стартовал набор слушателей на бесплатные программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки в рамках федерального проекта "Активные меры содействия занятости", сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Пройти обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки можно по следующим направлениям: аналитик данных; системный аналитик; специалист в области растениеводства; специалист в области экологической безопасности; лаборант химического анализа.

Принять участие в программе могут отдельные категории граждан. Прием заявок слушателей открыт до 11 августа.

Узнать подробнее об условиях участия в программе и оставить заявку на обучение можно на сайте Центра "Открытый UTMN".