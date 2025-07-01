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Хозяйства Заводоуковского округа заготовили 66 % необходимого объема сена

Экономика, 18:06 25 июля 2025

администрация Заводоуковского округа | Фото: администрация Заводоуковского округа

66 % - 1,1 тыс. т от запланированного объема сена заготовили хозяйства Заводоуковского округа. Выполнение по сенажу составило 63 % - 36 тыс. 138 тонн, сообщили в администрации муниципального образования.

Первым завершило коромозаготовочную кампанию предприятие "Флагман", с перевыполнением плана - ООО "Возрождение".

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# Заводоуковский округ , заготовка кормов

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