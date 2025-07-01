Цифровой полис ОМС доступен тюменцам в приложении госуслуг

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменцам доступно оформление цифрового полиса ОМС с помощью мобильного приложения "Госуслуги". Его оформление обеспечит постоянный доступ к цифровому формату документа. Если электронный полис ОМС пока отсутствует в личном профиле на портале "Госуслуги", его оформление не потребует много времени, сообщает региональный департамент информатизации.

Чтобы создать электронную версию полиса ОМС, необходимо: зайти в личный кабинет портала "Госуслуги"; перейти в раздел "Здоровье"; выбрать "Управление полисом ОМС"; ввести номер текущего бумажного полиса ОМС; после ввода данных цифровой документ появится автоматически.

Преимущества электронного полиса ОМС: возможность просмотра актуальной информации о полисе в режиме онлайн; доступность скачивания на мобильное устройство для пользования даже офлайн.

Кроме того, цифровой полис ОМС содержит в себе штрих-код, с помощью которого можно быстро записаться на прием к врачу через инфоматы, находящиеся в здании поликлиник. Достаточно поднести экран телефона с изображением штрих-кода к считывающему устройству инфомата и система автоматически заполнит данные: ФИО, дату рождения, пол, номер полиса.

Идентификация пройдет в течение секунды, после выберите врача по специальности, дату и время посещения. Талон желательно распечатать, чтобы не забыть, что вас ожидает врач.

Кроме того, на портале госуслуг можно также поменять страховую компанию или регион страхования. Сервисы полиса ОМС доступны по ссылке.