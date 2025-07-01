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Более 800 тысяч налогоплательщиков Тюменской области пользуются личным кабинетом

Общество, 16:38 25 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

831,6 тыс. налогоплательщиков Тюменской области пользуются личным кабинетом. С помощью электронного сервиса они получают информацию о начисленных и уплаченных налогах, переплатах, получают консультации, сообщает региональное управление ФНС России.

Кроме того, здесь можно заполнить и направить декларацию по форме 3-НДФЛ в режиме онлайн, подписав усиленной неквалифицированной электронной подписью. Ее предоставляют бесплатно.

Доступ к личному кабинету оформляют в налоговом органе, инспекторы выдают логин и пароль. Можно также зарегистрироваться через учетную запись Единой системы идентификации и аутентификации – с помощью реквизитов доступа, используемых для авторизации на госуслугах и используя квалифицированную электронную подпись.

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# личный кабинет , налоговая служба

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