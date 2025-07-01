  • 25 июля 202525.07.2025пятница
  • USD78,8623
    EUR93,3362
  • В Тюмени 15..17 С 5 м/с ветер восточный

В Тюменской области средний лимит по кредиткам снизился на 16,3 %

Экономика, 17:12 25 июля 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

На 16, 3 % снизился средний лимит по кредитным картам в Тюменской области, включая автономные округа. В июне 2025 года он составил 110,1 тыс. рублей, тогда как в том же месяце годом ранее – 131,8 тыс. рублей.

Как сообщает Национальное бюро кредитных историй, в разрезе общероссийской динамики в Тюменской области произошло наиболее существенное сокращение лимита в сравнении с данными по другим регионам – лидерам розничного кредитования.

Представитель НБКИ Алексей Волоков объяснил, что тенденция обусловлена жесткой денежно-кредитной политикой регулятора по охлаждению кредитного рынка. При этом выдача новых кредитных карт в 2025 году, в целом, стабилизировалась после нескольких месяцев непрерывного снижения во второй половине 2024 года. В этом случае лимит по кредитным картам используется в качестве эффективного инструмента управления кредитным риском.

Оксана Корнеенкова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# кредитная карта , кредитование

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:39 25.07.2025В Тюменской области зарегистрировали 9,9 тысячи договоров "долевки" за полгода
18:06 25.07.2025Хозяйства Заводоуковского округа заготовили 66 % необходимого объема сена
17:12 25.07.2025В Тюменской области средний лимит по кредиткам снизился на 16,3 %
15:54 25.07.2025Врачи возглавили рейтинг самых востребованных специальностей в Тюменской области

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора