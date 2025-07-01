В Тюменской области средний лимит по кредиткам снизился на 16,3 %

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

На 16, 3 % снизился средний лимит по кредитным картам в Тюменской области, включая автономные округа. В июне 2025 года он составил 110,1 тыс. рублей, тогда как в том же месяце годом ранее – 131,8 тыс. рублей.

Как сообщает Национальное бюро кредитных историй, в разрезе общероссийской динамики в Тюменской области произошло наиболее существенное сокращение лимита в сравнении с данными по другим регионам – лидерам розничного кредитования.

Представитель НБКИ Алексей Волоков объяснил, что тенденция обусловлена жесткой денежно-кредитной политикой регулятора по охлаждению кредитного рынка. При этом выдача новых кредитных карт в 2025 году, в целом, стабилизировалась после нескольких месяцев непрерывного снижения во второй половине 2024 года. В этом случае лимит по кредитным картам используется в качестве эффективного инструмента управления кредитным риском.

Оксана Корнеенкова