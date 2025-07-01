Студотряды из Тюменской области работают в разных регионах России

| Фото: Студенческие отряды Тюменской области | Фото: Студенческие отряды Тюменской области

В разных регионах России и крупнейших компаниях страны работают студенческие отряды из Тюменской области в летний период. Самых активных ребят работодатели приглашают на дальнейшее трудоустройство, сообщает инфоцентр регионального правительства.

Так, строительные отряды студентов трудятся на объектах организаций ПАО "Газпром" по всей стране, ОЭЗ "Алабуга" в Республике Татарстан, у застройщиков "Страна Девелопмент" и АО "Мостострой-11" в Тюменской области. Молодые люди работают малярами, штукатурами, бетонщиками, дорожными рабочими. Также у тюменских застройщиков работают трудовые отряды подростков, которые получают первый рабочий опыт в качестве озеленителей территорий.

Педагогические отряды выезжают в лагеря ассоциации "Мы вместе" в Тюменской области, в "Дельфин.ru" в Краснодарском крае, "Океан" во Владивостоке, в лагерь "Красная нить" на Черноморском побережье.

Сервисные отряды работают в сфере курортного бизнеса ПАО "Газпром" в Ленинградской области, в гостиничных комплексах на Красной Поляне, в Сочи и Анапе.

Медицинские отряды трудятся в больницах Сахалинской области, на межрегиональном медицинском проекте в Сургуте. А студотряды проводников работают в "Федеральной пассажирской компании" на рейсах южного следования.

Сельскохозяйственные отряды участвуют во всероссийском проекте "МоСт" совместно с "ЭкоНивой" в Воронежской области. Ребята получают практический опыт в ветеринарии, зоотехнии, механизации, агроинженерии, агрономии и технологии переработки молочной продукции.

Путинные отряды работают на четырех рыбообрабатывающих заводах в Камчатском крае, Сахалинской области и на Курильских островах.

"Отряды показывают высокие результаты в студенческих трудовых проектах по всей стране, достойно представляя Тюменскую область и молодежное движение. В этом году впервые наши студенты не только участвуют в них, но и являются их руководителями. Ребята не просто получают трудовой опыт, но и развивают лидерские и организаторские качества", - отметила заместитель руководителя Тюменского регионального отделения МООО "РСО" Дарья Хорошилова.