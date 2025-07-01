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Произведения Рахманинова услышат тюменцы на открытии нового сезона Тюменской филармонии

Общество, 19:34 25 июля 2025

ТКТО | Фото: ТКТО

Произведениями Сергея Рахманинова и Георгия Свиридова откроется 67-ой концертный сезон Тюменской филармонии 14 сентября, сообщает пресс-служба ТКТО.

На концерте-открытии выступят два коллектива: Тюменский филармонический оркестр, художественный руководитель и главный дирижёр – Юрий Медяник и Хоровая капелла, художественный руководитель – заслуженный артист РФ Альберт Мишин.

Билеты можно приобрести в кассах ТКТО и на сайте.

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# Тюменская филармония , Тюменский филармонический оркестр

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