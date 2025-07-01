Произведения Рахманинова услышат тюменцы на открытии нового сезона Тюменской филармонии
Произведениями Сергея Рахманинова и Георгия Свиридова откроется 67-ой концертный сезон Тюменской филармонии 14 сентября, сообщает пресс-служба ТКТО.
На концерте-открытии выступят два коллектива: Тюменский филармонический оркестр, художественный руководитель и главный дирижёр – Юрий Медяник и Хоровая капелла, художественный руководитель – заслуженный артист РФ Альберт Мишин.
Билеты можно приобрести в кассах ТКТО и на сайте.