Семья с тремя детьми пострадала в ДТП в Уватском районе

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

УАЗ и Toyota Camry столкнулись на 406-м км федеральной автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск в Уватском районе 25 июля. Водитель японского автомобиля, его супруга и трое детей в возрасте 10 месяцев, 4-х и 10-ти лет получили телесные повреждения. От госпитализации пострадавшие отказались, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области.

Предварительно, 64-летний водитель автомобиля УАЗ, выезжая на федеральную трассу с обочины, не убедился в безопасности, произошло столкновение.