  • 26 июля 202526.07.2025суббота
  • USD79,5527
    EUR93,3508
  • В Тюмени 16..18 С 3 м/с ветер северный

Заводоуковские спасатели ликвидировали пожар в автомобиле

Происшествия, 11:03 26 июля 2025

МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

Неисправность электрооборудования стала причинной поджара автомобиле 2 км объездной дороги в Заводоуковске утром 26 июля, сообщает МЧС по Тюменской области.

К моменту прибытия пожарно-спасательных подразделений автомобиль был полностью охвачен огнем. огнеборцы оперативно ликвидировали пожар. Пострадавших нет.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожар

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:03 26.07.2025Заводоуковские спасатели ликвидировали пожар в автомобиле
20:07 25.07.2025Семья с тремя детьми пострадала в ДТП в Уватском районе
15:21 25.07.2025Водителя с нулевым номером и без прав задержали в Тюмени
17:38 24.07.2025При пожаре в Тюменской области спасли человека

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора