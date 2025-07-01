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Молодых тюменцев из киноиндустрии ждет летняя школа в Крыму

Общество, 11:58 26 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

С 6 по 12 сентября на площадке арт-кластера "Таврида" пройдет седьмая летняя школа, посвященная 105-летию со дня рождения художника мультипликационного кино Леонида Шварцмана.

Здесь соберутся архитекторы, художники-постановщики и декораторы, графические дизайнеры, представители молодежных советов сферы культуры и участники Движения Первых.

Подать заявку можно на официальном сайте до 28 июля. Молодые профессионалы пройдут весь путь разработки визуального оформления для фильмов — от идеи до воплощения, а также займутся созданием концепций игровых и спортивных зон.

Кроме того, их ждут лекции о методах привлечения молодежи к социокультурной жизни страны. Образовательный интенсив даст участникам возможность не только освоить новые знания, но и накопить практический опыт.

Организаторы подготовили для участников мероприятия пять тематических арт-школ, пишет издание Комсомольская Правда - Тюмень.

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