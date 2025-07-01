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Патриотическоий марафон "От Победы к Победе!" приняла Тюмень в День города

Общество, 13:02 26 июля 2025

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

В День города, 26 июля, в Затюменском экопарке состоялся забег "От Победы к Победе!". В рамках патриотического марафона с тюменцами стартовал факел с частицей Вечного огня из Александровского сада Москвы.

Огонь памяти главе города Максиму Афанасьеву передал организатор акции Виталий Горичев. Завершится акция в Южно-Сахалинске 3 сентября, в день окончания Второй мировой войны.

Отметим, что Тюмень стала 13 городом России, принимающим эстафету мира и памяти.

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"Этот День города пропитан патриотизмом, – отметил Максим Афанасьев. – На каждой площадке тюменцы отдают дань тем, кто в далёком 1945 году одержал Победу, и тем ребятам, которые в данный момент на специальной военной операции защищают рубежи нашей страны, восстанавливают справедливость в мире".

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# День города , марафон

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