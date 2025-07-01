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Фестиваль “Пикник книг” в девятый раз радует жителей Тюмени

Общество, 12:23 26 июля 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Фестиваль “Пикник книг” проходит на площади Солнца и в сквере Сибирских кошек в Тюмени в День города, 26 июля.

Площадку посетил глава города Максим Афанасьев и поздравил собравшихся с 439-летием областной столицы.

“Желаю вам всегда оставаться позитивными, находить варианты решения задач, двигаться вперёд. Тюмень по-другому не может. Тюмень всегда идет впереди других. Наш город – город замечательных людей, людей, которые умеют мечтать и претворять задуманное в жизнь. Это город не только творческих, но и спортивных, образованных. Наших предпринимателей раньше называли купцами. Сейчас они воплощают возможности в создании настроения через городские площадки, в том числе и в рамках празднования Дня города. Благодарю наших коллег за сохранение традиций, за проведение девятого фестиваля “Пикник книг””, – рассказал мэр в литературном павильоне.

По его словам, сейчас, в рамках подготовки к 440-летию города, обсуждается следующее место проведения и формат мероприятия. Возможно, он развернется уже на площади 400-летия Тюмени. Не исключено, что событие будет идти как минимум неделю. Максим Афанасьев предложил горожанам оставить предложения по поводу трансформации “Пикника книг” на его страницах в социальных сетях.

В День города он отметил заслуги известных тюменцев — краеведа Валерия Чупина, реставратора Макара Шитова и Рафаэля Гольдберга. Им мэр вручил награды за значительный вклад в развитие тюменской литературы и журналистики, сохранение культурно-исторического наследия нашего города.

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Директор Централизованной городской библиотечной системы Наталья Некрасова отметила, что так как событие построено вокруг книги, на него приглашают издательства. С каждым годом количество участников растет, подчеркнула она. Так, в этот раз горожане могут посмотреть книги на любой вкус, выпущенные издательствами Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Тюмени. В 2025 году на фестивале открыли две новые площадки.

“У нас очень активно работает центр медиакомпетенций. Это ребята, которые работают в библиотеке журналистики с 2022 года. Они встречаются с тюменскими авторами, хедлайнерами нашего фестиваля, записывают подкасты. Очень интересная площадка – “Папа вам не мама”. В библиотеке Станислава Мальцева работает “Папин клуб”, в этом году его представители решили выйти на “Пикник книг”. Здесь будут лекции о том, что папа занимает очень серьезное место в семье, воспитании”, – рассказала директор ЦГБС.

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На площади Солнца тюменцы активно участвуют в семейных игротеках, разработанным по краеведческим материалам. В игру “Мерекай” сыграл и Максим Афанасьев. Традиционная площадка – литературный павильон. Акцент в этом году сделан на изданиях, которые посвящены теме 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, теме Года героев.

На сцене гости представят театрализованные постановки по произведениям тюменских авторов, в частности “Сто лет для Доро” Натальи Корсак. В 18 часов стартует музыкальный пикник.

“Фестиваль проходит девятый год. Каждый год он разный, мы развиваемся”, – заключила Наталья Некрасова. Праздник для любителей чтения и музыки продлится до 20 часов. Возрастное ограничение: 0+.

Инна Пахомова

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# День города , пикник книг

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