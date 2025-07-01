За пьяную поездку жителя Тюменской области ждет уголовная ответственность
Автомобиль Toyota Camry остановили инспекторы ДПС в с. Бердюжье вечером 25 июля. 51-летний водитель был пьян, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.
Показания алкотестера составили 1.09 мг алкоголя в литре выдыхаемого воздуха. Мужчина ранее уже был лишен права управления транспортом за пьяное вождение.
Водитель рассказал инспекторам, что пил водку, а потом сел за руль и поехал к жене. Теперь его ждет уголовная ответственность за повторное нетрезвое вождение. Транспортное средство задержано.