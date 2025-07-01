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За пьяную поездку жителя Тюменской области ждет уголовная ответственность

Происшествия, 16:41 26 июля 2025

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Автомобиль Toyota Camry остановили инспекторы ДПС в с. Бердюжье вечером 25 июля. 51-летний водитель был пьян, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Показания алкотестера составили 1.09 мг алкоголя в литре выдыхаемого воздуха. Мужчина ранее уже был лишен права управления транспортом за пьяное вождение.

Водитель рассказал инспекторам, что пил водку, а потом сел за руль и поехал к жене. Теперь его ждет уголовная ответственность за повторное нетрезвое вождение. Транспортное средство задержано.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , пьяная езда

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