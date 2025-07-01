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Фотогалерея: в седьмой раз в Тюмени проходит Парад красных машин

Общество, 12:55 26 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Парад красных машин в Тюмени проходит в седьмой раз. В День города, 26 июля, старт яркому заезду на площади у Технопарка дал глава города Максим Афанасьев.

По традиции красная колонна автомобилей и мотоциклов проезжает по центральным улицам Тюмени.

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# День города , Максим Афанасьев

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