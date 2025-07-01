Фотогалерея: в седьмой раз в Тюмени проходит Парад красных машин

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Парад красных машин в Тюмени проходит в седьмой раз. В День города, 26 июля, старт яркому заезду на площади у Технопарка дал глава города Максим Афанасьев.

По традиции красная колонна автомобилей и мотоциклов проезжает по центральным улицам Тюмени.