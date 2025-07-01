Более двухсот спортсменов состязаются на турнире "Самый подготовленный человек" в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

240 участников со всей России, ближнего зарубежья — Казахстана, Белоруссии, Узбекистана — приехали на Международный турнир "Самый подготовленный человек" в Тюмень. Второй соревновательный день развернулся на набережной Туры в День города, 26 июля.

"Чтобы попасть на наш турнир, ребята прошли серьезный отбор, в нем участвовали более 600 человек. Поделили спортсменов на 11 категорий в зависимости от уровня подготовки. У нас есть ребята, занимающиеся недавно, но которые могут себя проявить в соревновательном формате. Есть профессионалы, которые отдали спорту годы. У них — свои ученики, школы. В этом году помимо тяжелых заданий и условий площадки участников еще проверяет и погода", — поделился в беседе с корреспондентом информационного агентства "Тюменская линия" президент федерации многоборья ГТО Тюменской области Дмитрий Кичаков.

Турнир стартовал 25 июля в Легкоатлетическом манеже. Участников проверяли на бег, выносливость. Также у них было в бассейне.

Во второй день спортсмены отрывают от земли тяжелые штанги, выполняют сложные гимнастические движения. В третий день, 27 июля, пройдут финальные забеги.

"Завтра как раз будут заключительные части соревнований. Это будет и сложная гимнастика и координационные движения. Также наши атлеты побегут с мешками в гору. Впервые в истории турнира задействуем Масловский взвоз. Постараемся сделать красиво, чтобы наши соревнования запоминались чем-то ярким, интересным. По итогам трех дней определят, кто самый лучший в своей категории", — дополнил Дмитрий Кичаков.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Турнир "Самый подготовленный человек" проводится уже пятый год. По словам президента федерации многоборья ГТО Тюменской области, Тюмень уже стала негласной столицей данных соревнований. Это один из самых крупных турниров в СНГ и Азии. Для многих атлетов это не только соревновательный момент, они приезжают в Тюмень со своими семьями, отмечает Кичаков.

Областная столица, по его словам, раскрылась для них с другой стороны. "Это город с очень классной развитой инфраструктурой. Наши горячие источники, шикарный гастротуризм, у нас очень много классных заведений. В целом все отмечают, что наш город очень приятный, чистый, аккуратный и красивый. Он со своей душой, со своей атмосферой, и многие сюда впоследствии приезжают просто отдохнуть", — добавил Дмитрий Кичаков.

В 2025 году мероприятие поддержано грантом "Газпромнефти" по программе социальных инвестиций "Родные города".

Инна Пахомова