Бойцы спецподразделения Росгвардии поздравили тюменцев с Днем города
С Днем города поздравили тюменцев бойцы спецподразделения Росгвардии, выполняющие задачи в зоне специальной военной операции.
Росгвардейцы записали видеообращение и поздравили жителей областного центра с 439-й годовщиной со дня основания столицы региона.
"Тюмень славится своим величием на всю Россию. Город, который в истории нашей страны занимает особое место. Для многих из нас Тюмень - место, где мы родились и выросли, получили образование, где стали истинными патриотами своей Родины, где сейчас растут наши дети. Мы без доли сомнения встали на защиту Отечества, выполняя задачи специальной военной операции, и в настоящее время делаем всё возможное, чтобы над нашим любимым городом и всей страной было мирное небо", - отметили они.