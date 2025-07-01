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Бойцы спецподразделения Росгвардии поздравили тюменцев с Днем города

Общество, 15:13 26 июля 2025

Управление Росгвардии по Тюменской области | Фото: Управление Росгвардии по Тюменской области

С Днем города поздравили тюменцев бойцы спецподразделения Росгвардии, выполняющие задачи в зоне специальной военной операции.

Росгвардейцы записали видеообращение и поздравили жителей областного центра с 439-й годовщиной со дня основания столицы региона.

"Тюмень славится своим величием на всю Россию. Город, который в истории нашей страны занимает особое место. Для многих из нас Тюмень - место, где мы родились и выросли, получили образование, где стали истинными патриотами своей Родины, где сейчас растут наши дети. Мы без доли сомнения встали на защиту Отечества, выполняя задачи специальной военной операции, и в настоящее время делаем всё возможное, чтобы над нашим любимым городом и всей страной было мирное небо", - отметили они.

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# День города , Росгвардия по Тюменской области

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