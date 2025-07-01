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Пять человек пострадали в ДТП с участием рейсового автобуса в Уватском районе

Происшествия, 15:20 26 июля 2025

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Рейсовый автобус Ford и автомобиль Toyota столкнулись утром 26 июля на 366 км автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск в Уватском районе, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

По предварительным данным, 57-летний водитель автомобиля в результате заноса выехал на полосу встречного движения. В ДТП пострадали пять человек: водитель и пассажир Toyota, в автобусе травмированы водитель и два пассажира.

Отмечается, что автобус следовал по маршруту Уват-Туртас. Прокуратура Уватского района по факту ДТП проводит проверку. На место выезжал прокурор района Айрат Гуссамов.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , ДТП , Уватский район

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