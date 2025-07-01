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Улицы Степная и Васильковая в Тюмени стали односторонними

Общество, 16:19 26 июля 2025

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Одностороннее движение по улице Степной от Червишевского тракта до улицы Гастелло в Тюмени введено решением комиссии при управе Калининского административного округа.

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Как сообщает городская администрация, односторонней стала также улица Васильковая областного центра. Участников дорожного движения просят быть внимательными и соблюдать ПДД.

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# дорожное движение

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