Фестивали экстремальных видов спорта проходят на набережной Туры в День города

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

На набережной Туры в районе мультицентра "Контора пароходства" в День города развернулись фестивали "Уличная классика" и "МОРЕmore".

Региональный руководитель проекта "Уличная классика" Александр Шмонин провел для главы Тюмени Максима Афанасьева экскурсию по площадкам фестивалей.

На выставке машин представлено 50 автомобилей разных стилей: стенс, дрифт, автотюнинг, ретро. На одной из машин на дрифт-площадке глава города стал вторым штурманом.

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Также глава Тюмени посетил площадки скейтбординга, роликов и самокатного спорта и познакомился с роллером Кириллом Кочетковым.

"Кирилл — известный тюменский спортсмен. 15 лет назад мы с ним вместе выступали на соревнованиях, — рассказал Александр Шмонин. — Еще у него есть свой бренд одежды".

Также гости посмотрели работу зоны панна-футбола, игры с мячом в сетке один на один, BMX, где выступали олимпийские спортсмены, чирлидинг.