Фестивали экстремальных видов спорта проходят на набережной Туры в День города
На набережной Туры в районе мультицентра "Контора пароходства" в День города развернулись фестивали "Уличная классика" и "МОРЕmore".
Региональный руководитель проекта "Уличная классика" Александр Шмонин провел для главы Тюмени Максима Афанасьева экскурсию по площадкам фестивалей.
На выставке машин представлено 50 автомобилей разных стилей: стенс, дрифт, автотюнинг, ретро. На одной из машин на дрифт-площадке глава города стал вторым штурманом.
Также глава Тюмени посетил площадки скейтбординга, роликов и самокатного спорта и познакомился с роллером Кириллом Кочетковым.
"Кирилл — известный тюменский спортсмен. 15 лет назад мы с ним вместе выступали на соревнованиях, — рассказал Александр Шмонин. — Еще у него есть свой бренд одежды".
Также гости посмотрели работу зоны панна-футбола, игры с мячом в сетке один на один, BMX, где выступали олимпийские спортсмены, чирлидинг.