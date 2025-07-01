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Семь бесправников отстранили от управления транспортом в Тюменском районе

Происшествия, 10:52 27 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Семь бесправников отстранили от управления транспортными средствами в ходе массового рейда в населенных пунктах и СНТ Тюменского района 26 июля. Как сообщает областная Госавтоинспекция, без документов по дорогам ездил каждый 11-ый водитель.

Так, в п. Винзили сотрудники Госавтоинспекции отстранили от участия в дорожном движении сразу трех таких водителей. Двое из них - несовершеннолетние. 14-летняя девочка ехала на мотоцикле, который принадлежит отцу. Рассказала, что взяла покататься, пока родители были на работе, ключи находились в свободном доступе. 16-летний мальчик управлял автомобилем "ВАЗ 11130", который принадлежит отцу. 18-летний автомобилист ехал на "ВАЗ2101". Весь транспорт помещен на на спецстоянку.

В п. Богандинском автоинспекторы остановили электромопед. За рулем был 12-летний ребёнок, транспорт принадлежит родителям, мальчик взял мопед покататься, пока отец был на работе. Также задержаны 18-летний водитель на "ВАЗ 2106"и 21-летний молодой человек на "ВАЗ2107", оба без прав управления транспортом.

Еще одного бесправника остановили в п. Боровский. Здесь "ВАЗ 2107" управлял 21-летний водитель.

Массовые рейды в сельских населенных пунктах продолжатся.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , дорожная безопасность , рейд

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