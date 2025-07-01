Более 400 тюменцев проверили здоровье в День города
Более 400 гостей посетили палатку здоровья на площади 400-летия Тюмени в День города, 26 июля.
Специалисты регионального центра общественного здоровья помогли им измерить давление, рассчитать индекс массы и старения организма, провести диагностику состава тела, а также пройти анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ, сообщает областной департамент здравоохранения.
Особое настроение в этот день создала студия флористики "Зелень". Все желающие смогли не только научиться правильно высаживать лекарственные растения, но и забрали зеленых питомцев в горшочках с собой.