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Более 400 тюменцев проверили здоровье в День города

Общество, 12:49 27 июля 2025

Департемнт здравоохранения Тюменской области | Фото: Департемнт здравоохранения Тюменской области

Более 400 гостей посетили палатку здоровья на площади 400-летия Тюмени в День города, 26 июля.

Специалисты регионального центра общественного здоровья помогли им измерить давление, рассчитать индекс массы и старения организма, провести диагностику состава тела, а также пройти анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ, сообщает областной департамент здравоохранения.

Особое настроение в этот день создала студия флористики "Зелень". Все желающие смогли не только научиться правильно высаживать лекарственные растения, но и забрали зеленых питомцев в горшочках с собой.

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# День города , здоровье

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