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329-летие Военно-морского флота России отметили в Тюменской области

Общество, 12:20 27 июля 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Торжественным митингом с возложением цветов к Вечному огню отметили тюменцы 329-летие Военно-морского флота России. Почтить славные традиции морского воинства собрались ветераны ВМФ, жители, гости города, молодежь.

Дружным строем они заслушали поздравление президента РФ Владимира Путина, а после возложили цветы к обелиску и почтили память павших моряков минутой молчания.

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"Тюменская область не имеет прямого выхода к российским южным морям, но оказывает разностороннюю поддержку нашему флоту. С 2011 года регион шефствует над сторожевым кораблем "Ладный" в Черном море. Большую патриотическую работу проводят наши ветераны, помогая воспитывать подрастающее поколение в тылу", - отметил, обращаясь к участникам митинга, председатель областного Комитета по делам национальностей Роман Рзаев. Он пожелал землякам здоровья, благополучия и завершил выступление словами "С нами Бог и Андреевский флаг!".

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Памятные митинги, встречи и мероприятия проходят в этот день на территории всей Тюменской области. В Ялуторовске те, кто служил в рядах ВМФ, и их родные украшают окна домов и автомобили флагами.

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В одном из самых отдаленных уголков региона - с. Ермаки Викуловского района - встретились сослуживцы сторожевого корабля "Разящий" Тихоокеанского флота. 44 года назад они вместе совершали поход в Южно-Китайское море, Филиппинские острова и на Тайвань.

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Евгения Шевцова, Александр Лабыкин

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# Вечный огонь , ВМФ России , День ВМФ , флот

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