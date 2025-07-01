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304 пациентам помогли восстановиться после инсульта в Ялуторовске

Общество, 13:41 27 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

304 пациента с острыми нарушениями мозгового кровообращения получили специализированную помощь в Областной больнице № 23 в Ялуторовске с января по июнь 2025 года. Из них 89 дополнительно направлены на второй этап реабилитации в условиях стационара.

Как отметила врач-невролог ОБ № 23 Любовь Шубина, людям, перенесшим инсульт, крайне важно получать комплексную реабилитационную терапию. Она может включать логопедическую и психологическую помощь, коррекцию образа жизни, физиотерапию, прием назначенных лекарств. Все это помогает восстановить утраченные функции и уберечь пациента от повторных сосудистых нарушений.

Защитить от инсульта и других острых состояний профилактика. Любовь Шубина рекомендует всем тюменцам, особенно тем, кто находится в группе риска, регулярно заниматься ходьбой, плаванием, йогой, ЛФК или любой другой умеренной физнагрузкой, тренировать умственную активность через разгадывание кроссвордов, чтение, обучение новому, игры в настольные игры. Обязательно контролировать артериальное давление, выполнять рекомендации лечащего врача и проходить диспансеризацию. ‍

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# здоровье , здравоохранение , инсульт

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