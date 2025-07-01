В Тюменской области стартовал сезон тихой охоты

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В лесах по Велижанскому, Московскому, Ирбитскому, Тобольскому тракту вокруг Тюмени появились грибы. Любители тихой охоты делятся в тематических чатах, что в этом году природа особенно щедра на лисички.

Кто-то сообщает о хорошем урожае подосиновиков, кто-то - груздей. Также грибники делятся, что в лесах много ягод: черники, костяники, лесной земляники, малины, пишет Вcлух.ру.

При этом главный совет бывалых всегда остается актуальным: не знаешь, что за гриб, - не бери. Ему необходимо следовать неукоснительно.