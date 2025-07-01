20 специалистов получат навыки работы с аутистами на базе тюменского "Родника"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Обучение основам АВА-терапии для работы с детьми с расстройствами аутистического спектра проводят для коррекционных специалистов в тюменском центре комплексной реабилитации "Родник". К концу 2025 года такие навыки здесь получат 20 логопедов, психологов, социальных педагогов региона.

По информации департамента здравоохранения Тюменской области, в 2024 году диагноз "Расстройство аутистического спектра" имели более тысячи юных жителей региона. Основной областной площадкой для работы с ними является центр "Родник". Только в прошлом году реабилитацию здесь прошли 1 тыс. 373 ребенка, 37 % из которых - дети с РАС и другими ментальными нарушениями.

Аутизм не лечится медикаментами, но состояние и поведение ребенка можно скорректировать разными занятиями. Основным направлением на сегодня во всем мире является прикладной поведенческий анализ - ABA-терапия. Это долгосрочный процесс, и как его адаптировать для применения в реабилитации, коллег учит действующий куратор поведенческих программ, учредитель центра "Культура АВА", педагог-психолог Елена Марчук Тагвазде. Теорию она подкрепляет практикой, стажировку на базе центра "Культура АВА" прошли группы по четыре человека.

"Весной АВА-терапии обучили часть специалистов, чтобы они применяли ее элементы на практике, а также могли продолжить работу с ребенком, если он уже в терапии, — рассказывает ведущий специалист по социально-педагогической реабилитации Анна Карагодина. — Также по просьбе сотрудников "Родника" Елена постаралась адаптировать методику для групповых занятий, хотя это крайне сложно".