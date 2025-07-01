Городские автобусы пойдут в объезд участка на ул. Ленина в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Движение на участке ул. Ленина от ул. Челюскинцев до Первомайской, а также на перекрестке ул. Ленина и Первомайской в тюмени закрыто с 28 июля по 30 сентября 2025 года. Это связано со вторым этапом капитального ремонта гостевой улицы, сообщает городская администрация.

Общественный транспорт пойдет в объезд перекрытого участка со всеми существующими остановочными пунктами. Уточнить маршрут и время прибытия можно на карте или в разделе "Расписание" на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюменский транспорт", по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722 и на остановках.