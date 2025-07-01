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Тюменцев приглашают к совместному плетению маскировочных сетей

Общество, 13:20 28 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Массовое плетение маскировочных сетей для нужд СВО продолжается на базе учреждений спорта и молодежной политики в Тюмени.

С 28 июля по 1 августа всех желающих ждут в Клубе детского творчества им. А.М. Кижеватова (ул. Мельничная, 1) с 11 до 18 часов. Все материалы предоставят волонтеры.

В социальной гостиной на базе детско-юношеском центре "Фортуна" (ул. Белинского, 12/1) ребят приглашают на творческий мастер-класс. 30 июля юные тюменцы смастерят летний значок. Начало мероприятия в 18 часов, сообщает городской депаратмент по спорту и молодежной политике.

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# СВО , социальные гостиные

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