Житель Заводоуковска прятал наркотик в пачке сигарет
Более 0,5 гр наркотика изъяли сотрудники полиции у жителя Заводоуковска. Сверток с метилэфедроном 42-летний мужчина прятал в пачке сигарет. Возбуждено уголовное дело.
Как сообщает УМВД России по Тюменской области, ночью на ул. Совхозной сотрудники Госавтоинспекции остановили прохожего. При общении с полицейским он вел себя беспокойно.
Автоинспекторы приняли решение досмотреть личные вещи заводоуковца. В присутствии понятых сотрудники полиции обнаружили сверток с порошком.
Экспертиза установила, что в пакете находилось наркотическое средство метилэфедрон массой более более 0,5 гр. Мужчина заявил, что приобрел наркотик для личного употребления.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 "Незаконные приобретение, хранение наркотических средств". Санкция статьи - лишение свободы на срок до трех лет.