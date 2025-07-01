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Житель Заводоуковска прятал наркотик в пачке сигарет

Происшествия, 12:36 28 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 0,5 гр наркотика изъяли сотрудники полиции у жителя Заводоуковска. Сверток с метилэфедроном 42-летний мужчина прятал в пачке сигарет. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщает УМВД России по Тюменской области, ночью на ул. Совхозной сотрудники Госавтоинспекции остановили прохожего. При общении с полицейским он вел себя беспокойно.

Автоинспекторы приняли решение досмотреть личные вещи заводоуковца. В присутствии понятых сотрудники полиции обнаружили сверток с порошком.

Экспертиза установила, что в пакете находилось наркотическое средство метилэфедрон массой более более 0,5 гр. Мужчина заявил, что приобрел наркотик для личного употребления.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 "Незаконные приобретение, хранение наркотических средств". Санкция статьи - лишение свободы на срок до трех лет.

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# Заводоуковск , наркотики , уголовное дело

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