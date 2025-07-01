В центре Тюмени запретили движение мотоциклов в ночное время

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Новые дорожные знаки "Движение мотоциклов запрещено" появились на центральных улицах Тюмени. С 28 июля по решению администрации в городе ввели запрет на движение мотоциклов в ночное время - с 22 до 7 часов.

Мототранспорт относится к одному из самых опасных видов транспорта. Он может развивать довольно высокую скорость, а защита у водителя и пассажиров минимальная. К тому же в вечернее и ночное время суток видимость значительно ухудшается.

"Фактор, который также повлиял на решение ограничить движение, – шум, издаваемый мотоциклом при превышении скорости. Громкий рев мотора нарушает покой горожан, пугает пешеходов", - отметили в городской администрации.

В настоящее время основной объем мероприятий по установке соответствующих дорожных знаков для ограничения движения мотоциклов выполнен.