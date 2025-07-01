Международный Летний институт объединил в Тюмени исследователей из девяти стран

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Преподаватели и исследователи из девяти стран стали участниками международного Летнего института, который стартовал в ТИУ 28 июля. Вуз принял на своей площадке 25 представителей университетов из ЮАР, Вьетнама, Филиппин, Узбекистана, Шри-Ланки, Казахстана, Беларуси, Китая и Индии.

"Международные контакты для нас очень важны. Так, в этом году с Белоруссией мы планируем открыть диссертационный совет. Находясь у нас в университете, вы познакомитесь с его историей и лабораториями. Для нас важно будущее, поэтому предлагаю задуматься о том, в чем мы можем работать совместно. Например, это может быть защита PhD-диссертаций, совместная образовательная программа или научные разработки", – сказал на открытии и.о. ректора ТИУ Юрий Клочков.

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Тюменский индустриальный участвует в проекте Минобрнауки России второй раз. Ключевая тема в этом году – "Устойчивое развитие: технологии, экология, безопасность". Выбрана она неслучайно, университеты всегда играли важную роль в содействии миру в достижении целей устойчивого развития.

"К нам поступило более 70 заявок, из них мы отобрали 25. Например, если человек по профессии только инженер, допустим, механик, то он не подходил под программу. Больше смотрели тех, кто связан еще и с экологией, развитием регионов. Что касается результатов прошлого года, то мы теперь совместно развиваем образовательные программы с Китаем, готовим еще несколько с Казахстаном и Узбекистаном. Это программы двойных дипломов. То есть, когда ребята начинают обучаться у себя в стране, а затем переводятся к нам на третий курс и продолжают учебу. По итогу они получают два диплома", - рассказал корреспонденту ИА "Тюменская линия" директор департамента рекрутинга обучающихся и международного сотрудничества ТИУ Василий Шитый.

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Программа в течение двух недель предстоит насыщенная. Кроме Тюмени, иностранные преподаватели побывают в Тобольске, Ханты-Мансийске и Екатеринбурге. На различных лекциях и мастер-классах тюменцы расскажут об экологической безопасности и влиянии нефтегазового техногенеза на гидросферу Западносибирского региона, устойчивом развитии в Арктике, презентуют проекты в области возобновляемых источников энергии и новых технологий очистки вод. Кроме этого, участникам продемонстрируют лабораторию "Фабрика процессов" как инновационную площадку практического применения инструментов бережливого производства, где пройдут групповые тренинги.

"Я сейчас пишу докторскую диссертацию. Моя тема – железная дорога, в частности, железнодорожный транспорт. Вообще по своему образованию я инженер. Тюмень и Тюменский индустриальный университет являются передовыми в плане технологий, работы с компьютерными компаниями, и мы видим здесь возможности для коллаборации и изучения новых технологий", - поделился преподаватель из Южной Африки Бонгани Тревор Шихундла.

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Отметим, что помимо образовательной программы предусмотрена и экскурсионная. Иностранцев познакомят с местной кухней и обычаями.

Виктория Макарова