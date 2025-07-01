  • 28 июля 202528.07.2025понедельник
  • USD79,5527
    EUR93,3508
  • В Тюмени 17..19 С 3 м/с ветер северо-восточный

Международный Летний институт объединил в Тюмени исследователей из девяти стран

Общество, 12:58 28 июля 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Преподаватели и исследователи из девяти стран стали участниками международного Летнего института, который стартовал в ТИУ 28 июля. Вуз принял на своей площадке 25 представителей университетов из ЮАР, Вьетнама, Филиппин, Узбекистана, Шри-Ланки, Казахстана, Беларуси, Китая и Индии.

"Международные контакты для нас очень важны. Так, в этом году с Белоруссией мы планируем открыть диссертационный совет. Находясь у нас в университете, вы познакомитесь с его историей и лабораториями. Для нас важно будущее, поэтому предлагаю задуматься о том, в чем мы можем работать совместно. Например, это может быть защита PhD-диссертаций, совместная образовательная программа или научные разработки", – сказал на открытии и.о. ректора ТИУ Юрий Клочков.

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Тюменский индустриальный участвует в проекте Минобрнауки России второй раз. Ключевая тема в этом году – "Устойчивое развитие: технологии, экология, безопасность". Выбрана она неслучайно, университеты всегда играли важную роль в содействии миру в достижении целей устойчивого развития.

﻿

"К нам поступило более 70 заявок, из них мы отобрали 25. Например, если человек по профессии только инженер, допустим, механик, то он не подходил под программу. Больше смотрели тех, кто связан еще и с экологией, развитием регионов. Что касается результатов прошлого года, то мы теперь совместно развиваем образовательные программы с Китаем, готовим еще несколько с Казахстаном и Узбекистаном. Это программы двойных дипломов. То есть, когда ребята начинают обучаться у себя в стране, а затем переводятся к нам на третий курс и продолжают учебу. По итогу они получают два диплома", - рассказал корреспонденту ИА "Тюменская линия" директор департамента рекрутинга обучающихся и международного сотрудничества ТИУ Василий Шитый.

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Программа в течение двух недель предстоит насыщенная. Кроме Тюмени, иностранные преподаватели побывают в Тобольске, Ханты-Мансийске и Екатеринбурге. На различных лекциях и мастер-классах тюменцы расскажут об экологической безопасности и влиянии нефтегазового техногенеза на гидросферу Западносибирского региона, устойчивом развитии в Арктике, презентуют проекты в области возобновляемых источников энергии и новых технологий очистки вод. Кроме этого, участникам продемонстрируют лабораторию "Фабрика процессов" как инновационную площадку практического применения инструментов бережливого производства, где пройдут групповые тренинги.

﻿

"Я сейчас пишу докторскую диссертацию. Моя тема – железная дорога, в частности, железнодорожный транспорт. Вообще по своему образованию я инженер. Тюмень и Тюменский индустриальный университет являются передовыми в плане технологий, работы с компьютерными компаниями, и мы видим здесь возможности для коллаборации и изучения новых технологий", - поделился преподаватель из Южной Африки Бонгани Тревор Шихундла.

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Отметим, что помимо образовательной программы предусмотрена и экскурсионная. Иностранцев познакомят с местной кухней и обычаями.

﻿

Виктория Макарова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# иностранцы , Китай , Клочков , преподаватели , ТИУ , ЮАР

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:04 28.07.2025Ремонт тепломагистрали по улице Радищева в Тобольске завершили раньше срока
13:53 28.07.2025В центре Тюмени запретили движение мотоциклов в ночное время
13:42 28.07.2025Тюменская область вошла в топ-30 регионов России по трудоустройству
13:31 28.07.2025Дожди и грозы ожидаются в Тюменской области 29 июля

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора