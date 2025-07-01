Ремонт тепломагистрали по улице Радищева в Тобольске завершили раньше срока

| Фото: пресс-служба АО «СУЭНКО» | Фото: пресс-служба АО «СУЭНКО»

Раньше запланированного срока завершили капитальный ремонт тепломагистрали на пересечении улиц Радищева и Октябрьской в Тобольске. Это позвонило восстановить движение транспорта на оживлённом перекрестке, сообщили в пресс-службе АО "СУЭНКО".

К сложному участку бригады приступили 14 июля. При производстве работ возникли трудности, добавили объем смежные подземные коммуникации, которые изначально не были указаны в проектной документации. К тому же в силу длительных дождей траншею регулярно топило и требовалось время на откачку осадков. Окончание работ было запланировано на 28 июля, но благодаря слаженной работе подрядных организаций тоболяки уже 26 июля смогли передвигаться на автомобилях по данному участку.

Капитальный ремонт магистрали по ул. Радищева необходим для исключения аварийных ситуаций на трубопроводе, который был построен в 1989 году и характеризуется высокой степенью износа. После окончания ремонта гарантировано бесперебойное теплоснабжение 42 многоквартирных домов, 11 социальных объектов, 32 частных домовладений и 57 административных зданий.