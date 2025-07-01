Победителей международного турнира "Самый подготовленный человек" назвали в Тюмени

| Фото: пресс-служба турнира "Самый подготовленный человек" | Фото: пресс-служба турнира "Самый подготовленный человек"

300 атлетов из 91 города и 13 стран приняли участие в соревновании "Самый подготовленный человек", приуроченном празднованию Дня города. Победители определены в 11 категориях — от новичков до профессионалов, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

В категории "элита" первое место завоевал спортсмен из Москвы Андрей Петку, второе — Александр Полозков из Нижнего Новгорода, третьим стал Антон Андреев из Москвы.

Среди тюменцев отличились Александр Мак и Злата Комаха — оба заняли третьи места в категории Intermediate.

Для Златы Комахи это был уже третий турнир, но впервые она вошла в тройку.

"Очень горжусь этим — чемпионат показал, что наша с тренером подготовка была ненапрасной", — сказала она.

Первый день испытания прошел в легкоатлетическом манеже и на базе бассейна "Зодчий", остальные — на открытых площадках набережной Тюмени в районе "Конторы пароходства". Призовой фонд турнира составил 2 млн 500 тыс. рублей.