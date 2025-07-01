В Тюменской области проведут всероссийский детский инклюзивный фестиваль по футболу

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Всероссийский детский инклюзивный фестиваль "Футбол – школа жизни" состоится в Ишиме 31 июля. На площадке спортивного комплекса "Локомотив" соберутся дети из государственных и спортшкол, специализированных учебных заведений и интернатов города, сообщает департамент по спорту Тюменской области.

Гостей ждут спортивные площадки, творческие и интерактивные зоны, турниры по дартсу и шахматам, мастер-классы по танцам на колясках и инклюзивные эстафеты для детей и их семей. Главным событием станет футбольный турнир.

К празднику присоединятся такие звезды футбола, как заслуженный мастер спорта России, шестикратный чемпион России, обладатель Кубка УЕФА по мини-футболу Константин Маевский, мастер спорта, участник легендарного матча лиги чемпионов в составе ЦСКА на стадионе "Камп Ноу" в 1992 году Денис Машкарин и другие.

В завершение дня состоится большая концертная программа с участием известного музыканта Михаила Гребенщикова и творческих коллективов Ишимского культурного центра.