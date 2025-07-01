Тюменские работодатели проведут собеседования среди лаборантов и инженеров

| Фото: департамент труда и занятости населения Тюменской области | Фото: департамент труда и занятости населения Тюменской области

Встреча с работодателями состоится в Тюмени в кадровом центре "Работа России" 31 июля. Желающих приглашают на собеседования к 11 часам по адресу: ул. Республики, 204в, корп. 3, сообщает региональный департамент труда и занятости населения.

Участниками мероприятия станут представители региональных предприятий и организаций. Так, ООО "Соровскнефть" предложит вакансии лаборанта химического анализа, машиниста двигателей внутреннего сгорания, слесаря-сантехника и стропальщика.

Урало-Сибирская теплоэнергетическая компания проведет собеседования среди соискателей на должности ведущего инженера отдела капитального строительства и реконструкции, электрогазосварщика 5 разряда, инженера по безопасности дорожного движения, мастера электрохозяйства.

Тюменская домостроительная компания ждет в свою команду архивариуса, водителя автобуса, инженера по охране окружающей среды, токаря, штукатура, электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования.

Посетить ярмарку вакансий могут все желающие, в том числе и не состоящие на учёте в службе занятости. Возрастное ограничение: 18+