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Горячая линия по правам потребителей при задержке авиарейсов работает в Тюмени

Общество, 11:30 29 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Горячая линия по защите прав потребителей в случаях задержки, отмены и переноса авиарейсов работает в Тюменской области. Специалисты регионального Роспотребнадзора готовы ответить на вопросы жителей, в том числе о возможности смены билета, возврате средств и о том, положена ли моральная компенсация от перевозчика.

Получить консультацию можно по бесплатному номеру единого консультационного центра Роспотребнадзора – 8-800-555-49-43, сообщили в пресс-службе ведомства.

Тюменцам напоминают, что при задержке рейса потребитель имеет право отказаться от перелета и требовать полного возврата денег за билет, даже если он невозвратный. Можно потребовать возмещение убытков и компенсацию морального вреда. Для этого необходимо направить в авиакомпанию претензию, приложив документы, подтверждающие убытки. Пассажир также вправе взыскать штраф с перевозчика за просрочку доставки в пункт назначения.

При задержке рейса пассажирам должны предоставляться бесплатные дополнительные услуги. Сюда входят, в том числе, хранение багажа, комната матери и ребенка, прохладительные напитки. А пир задержке более восьми часов ночью и свыше шести часов днем – горячее питание, гостиница и трансфер от аэропорта до отеля и обратно.

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# авиаперевозки , Управление Роспотребнадзора

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