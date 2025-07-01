Медик из Тюменского округа стала призером всероссийского конкурса
Заведующая Новотуринского фельдшерско-акушерского пункта областной больницы №19 Александра Хлыстунова стала призером всероссийского конкурса "Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием - 2025". Она заняла второе место, сообщили в региональном департаменте здравоохранения.
Конкурс прошел в несколько этапов. Сначала Александра Хлыстунова успешно прошла отборочный этап в нашей больнице. Затем она представила свои достижения на уровне Тюменской области. Далее ее работа была отправлена в Минздрав, где жюри приняло решение о присуждении ей второго места.