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Медик из Тюменского округа стала призером всероссийского конкурса

Общество, 18:29 29 июля 2025

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Заведующая Новотуринского фельдшерско-акушерского пункта областной больницы №19 Александра Хлыстунова стала призером всероссийского конкурса "Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием - 2025". Она заняла второе место, сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

Конкурс прошел в несколько этапов. Сначала Александра Хлыстунова успешно прошла отборочный этап в нашей больнице. Затем она представила свои достижения на уровне Тюменской области. Далее ее работа была отправлена в Минздрав, где жюри приняло решение о присуждении ей второго места.

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# врачи , конкурс , медики , ФАП

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