В Тюменской области продлен прием заявок на премию "Гордость нации"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Прием заявок на региональный этап всероссийской общественной премии "Гордость нации – 2025" в Тюменской области продлен до 5 августа. Заявить о себе могут учреждения культуры, национальные объединения, общественные, молодежные организации, учебные заведения, творческие коллективы, местные отделения Ассамблеи народов России, а также защитники Отечества и члены их семей.

Проекты можно представить в девяти номинациях. Среди них: "Поколение Ум", "За вклад в сохранение и развитие родных языков", "За эффективное лидерство в национально-культурных объединениях", "За вклад в сохранение и развитие культуры народов Тюменской области", "За лучшие практики в сфере национальных отношений" и другие.

"В специальной номинации "Защитники Отечества" премия присуждается боевым офицерам, рядовым солдатам, казакам, которые стояли и в настоящее время стоят на защите России в зоне проведения специальной военной операции. А номинация "Семьи защитников Отечества" для тех, кто стоит за каждым отважным бойцом. Это те, кто воспитывает и формирует героев, кто всегда рядом, несмотря на расстояния, те, чья любовь, поддержка и забота спасают в самых тяжелых условиях", - рассказала корреспонденту ИА "Тюменская линия" заместитель председателя регионального отделения Ассамблеи народов России Людмила Шабанова.

Она добавила, что заявки активно принимаются и формируются из Ишима, Ишимского, Голышмановского, Казанского, Аромашевского, Омутинского и других муниципальных округов. В числе самых популярных номинаций - "За вклад в сохранение и развитие культуры народов Тюменской области", "За вклад в обеспечение гражданского единства межнационального согласия", "За лучшие практики в сфере национальных отношений".

Премия направлена на поддержку и развитие этнокультурного многообразия региона, укрепление межнационального согласия и единства российской нации. Поступившие проекты оценит экспертная комиссия. Победители регионального этапа станут известны на торжественной церемонии 29 августа в ДК "Нефтяник".

Любовь Голышева