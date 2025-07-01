Театральный критик Лидия Фрицлер расскажет тюменцам об истории русского театра

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Лекции по истории русского театра в двух частях начнутся в молодежной резиденции "Башня" (ул. Орджоникидзе, 56 К2) 30 июля в 17 часов 30 минут и в 20 часов 30 минут. Спикер - педагог, театральный критик Лидия Фрицлер, сообщает молодежный театральный центр "Космос".

"Вместе со спикером гости отправятся в путешествие от древних обрядов до экспериментов XX века. Также участники узнают о 10-часовом спектакле без антракта, обсудят становление психологического театра и откроют для себя Островского-менеджера", - уточнили организаторы.

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Возрастное ограничение: 16+.