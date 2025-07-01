Подросток из Свердловской области пострадал в ДТП с электросамокатом в Тюмени

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Подросток получил травму в ДТП на улице Полевой в Тюмени 28 июля. В районе дома №14 на регулируемом пешеходном переходе столкнулись электросамокат и автомобиль ВАЗ, сообщили в областной Госавтоинспекции.

По предварительной информации, 15-летний подросток на прокатном электросамокате с 16-летним пассажиром проезжал пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора. Водитель ВАЗа пояснил, что не видел подростков, только почувствовал удар.

Пассажир электросамоката получил травму ноги. Оба подростка приехали в Тюмень из поселка Тугулым Свердловской области.