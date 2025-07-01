  • 29 июля 202529.07.2025вторник
  • В Тюмени 18..20 С 3 м/с ветер северный

В Тюменской области открываются новые туристические маршруты для всей семьи

Общество, 20:48 29 июля 2025

ТГ-канал Ивана Квитки | Фото: ТГ-канал Ивана Квитки

Специальные экскурсионные туры с посещением музеев и исторических мест, связанных с жизнью и творчеством знаменитого сказочника Петра Ершова, подготовлены в Тюменской области. Все библиотеки и образовательные учреждения области обладают уникальными изданиями сказки "Конек-Горбунок", написал в своем телеграмм-канале депутат Госдумы Иван Квитка.

"В Тюменской области открываются новые туристические маршруты для всей семьи. Об этом мне рассказал первый зампредседателя Тюменской облдумы, координатор регионального партийного проекта ЕР "Путешествие в сказку Петра Ершова "Конек-Горбунок"" Андрей Артюхов, - поделился депутат в своем сообщении. - Он вручил мне памятные издания сказки, книгу об истории ее создания и биографии сибирского писателя".

Сказка о Коньке-Горбунке, по оценке Ивана Квитки, это история про народную мудрость, силу духа и искреннюю доброту.

"Эти качества взращены на нашей земле — гостеприимной, щедрой и богатой на талантливых людей!". – подчеркнул он.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Андрей Артюхов , Иван Квитка , Конек-Горбунок , Петр Ершов , туризм

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:48 29.07.2025В Тюменской области открываются новые туристические маршруты для всей семьи
19:41 29.07.2025Тюменские интеллектуалы – в десятке сильнейших в России
18:29 29.07.2025Медик из Тюменского округа стала призером всероссийского конкурса
18:18 29.07.2025Новый коровник открыли в селе Ялуторовского округа

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора