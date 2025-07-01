В Тюменской области открываются новые туристические маршруты для всей семьи

| Фото: ТГ-канал Ивана Квитки | Фото: ТГ-канал Ивана Квитки

Специальные экскурсионные туры с посещением музеев и исторических мест, связанных с жизнью и творчеством знаменитого сказочника Петра Ершова, подготовлены в Тюменской области. Все библиотеки и образовательные учреждения области обладают уникальными изданиями сказки "Конек-Горбунок", написал в своем телеграмм-канале депутат Госдумы Иван Квитка.

"В Тюменской области открываются новые туристические маршруты для всей семьи. Об этом мне рассказал первый зампредседателя Тюменской облдумы, координатор регионального партийного проекта ЕР "Путешествие в сказку Петра Ершова "Конек-Горбунок"" Андрей Артюхов, - поделился депутат в своем сообщении. - Он вручил мне памятные издания сказки, книгу об истории ее создания и биографии сибирского писателя".

Сказка о Коньке-Горбунке, по оценке Ивана Квитки, это история про народную мудрость, силу духа и искреннюю доброту.

"Эти качества взращены на нашей земле — гостеприимной, щедрой и богатой на талантливых людей!". – подчеркнул он.