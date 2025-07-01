Работы фотографа "Тюменской линии" отмечены на всероссийском конкурсе

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Диплом – почетное упоминание жюри получил фотограф информационного агентства "Тюменская линия" Сергей Елесин по итогам XXIV Всероссийского конкурса репортажной фотографии памяти Александра Ефремова. Церемония награждения прошла в Тобольске 29 июля.

Сергей представил цикл снимков "Работа такая" в номинации "Человек труда". Всего более 30 фотографов из разных регионов России участвовали в конкурсе.

В состав жюри фотоконкурса вошли Сергей Анисимов, Наталья Ударцева Леся Ким и Алексей Белкин. Они проводят мастер-классы для всех желающих до 30 июля.