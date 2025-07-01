АО "Транснефть – Сибирь" в первом полугодии 2025 года провело более 26 тыс. испытаний проб нефти и нефтепродуктов

| Фото: Олег Беляев | Фото: Олег Беляев

В первую половину 2025 года специалисты испытательных лабораторий нефти и нефтепродуктов (ИЛН) провели более 26 тысяч испытаний качества нефти и нефтепродуктов, транспортируемых по системе магистральных трубопроводов в зоне ответственности АО "Транснефть – Сибирь".

В целях подтверждения достоверности получаемых результатов проведено более 4-х тысяч контрольных испытаний при проверке работоспособности лабораторного оборудования и внутрилабораторного контроля. Испытания проводились по показателям качества в соответствии с государственными стандартами.

В испытательных лабораториях нефти Уренгойского и Тюменского управлений магистральных нефтепроводов успешно пройдена процедура подтверждения оценки состояния измерений, в том числе с расширением области деятельности ИЛН на новые методики испытаний.

В июне 2025 в испытательных лабораториях начаты предварительные испытания мобильной (планшетной) версии Единой лабораторной информационной системы (ЕЛИС). По итогам внедрения этой системы в промышленную эксплуатацию специалисты лабораторий при выполнении испытаний перейдут на ведение первичных записей с бумажных носителей на электронные, благодаря чему информация будет сразу поступать в ЕЛИС.