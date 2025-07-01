  • 29 июля 202529.07.2025вторник
  • USD79,5782
    EUR93,2060
  • В Тюмени 20..22 С 4 м/с ветер северный

АО "Транснефть – Сибирь" в первом полугодии 2025 года провело более 26 тыс. испытаний проб нефти и нефтепродуктов

Общество, 17:43 29 июля 2025

Олег Беляев | Фото: Олег Беляев

В первую половину 2025 года специалисты испытательных лабораторий нефти и нефтепродуктов (ИЛН) провели более 26 тысяч испытаний качества нефти и нефтепродуктов, транспортируемых по системе магистральных трубопроводов в зоне ответственности АО "Транснефть – Сибирь".

В целях подтверждения достоверности получаемых результатов проведено более 4-х тысяч контрольных испытаний при проверке работоспособности лабораторного оборудования и внутрилабораторного контроля. Испытания проводились по показателям качества в соответствии с государственными стандартами.

В испытательных лабораториях нефти Уренгойского и Тюменского управлений магистральных нефтепроводов успешно пройдена процедура подтверждения оценки состояния измерений, в том числе с расширением области деятельности ИЛН на новые методики испытаний.

В июне 2025 в испытательных лабораториях начаты предварительные испытания мобильной (планшетной) версии Единой лабораторной информационной системы (ЕЛИС). По итогам внедрения этой системы в промышленную эксплуатацию специалисты лабораторий при выполнении испытаний перейдут на ведение первичных записей с бумажных носителей на электронные, благодаря чему информация будет сразу поступать в ЕЛИС.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Траснефть - Сибирь

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:29 29.07.2025Медик из Тюменского округа стала призером всероссийского конкурса
18:18 29.07.2025Новый коровник открыли в селе Ялуторовского округа
18:13 29.07.2025Более ста профессионалов из Тюменской области обсудили тренды создания эффективной госкоммуникации
18:07 29.07.2025370 км теплосетей подготовлено к работе в отопительный период в Тюмени

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора