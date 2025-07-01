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В Сладковской средней школе систему отопления обновят до 1 сентября

Общество, 13:54 30 июля 2025

t.me/ivanovalexandrsladkovo

Систему отопления обновят в Сладковской средней школе до 1 сентября. Ремонт спортивного зала находится в стадии завершения, написал глава района Александр Иванов по итогам визита на объект.

"Сегодня вместе с начальником отдела образования Евгением Федотовым мы посетили Сладковскую среднюю школу. Проверили ход ремонтных работ. Осмотрели территорию школы, проверили внутреннее оснащение и оборудование, состояние пищеблоков и медицинских кабинетов, наличие специализированной мебели в классах и компьютерных залах. С директором школы Ольгой Кудриной обсудили кадровый вопрос. Уволился учитель математики в старших классах, поэтому учебная нагрузка будет перераспределена между педагогами", - рассказал он.

t.me/ivanovalexandrsladkovo t.me/ivanovalexandrsladkovo ﻿

Для доставки детей в школу имеется необходимое количество автобусов. Все они исправны и укомплектованы водителями.

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# Сладковский район , школа

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