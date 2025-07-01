Тюменцам рассказали о пользе груздей

Грузди служат для профилактики диабета и могут быть использованы в лечебном питании диабетиков. Этот вид грибов имеет практически нулевой гликемический индекс – содержит мало углеводов, а те, что есть, почти не усваиваются, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

"Если есть грибы с какой-то другой пищей, например, с пюре, то они снизят и его гликемический индекс. В груздях содержатся витамины группы В – источник сил и бодрости, например витамин В2, который необходим организму для выработки энергии. Кроме того, грибы запускают метаболические процессы, а также влияют на работу иммунной системы, активируя т-лимфоциты", - отметили эксперты.

В грибах много пищевых волокон, поэтому они улучшают работу кишечника. Триптофан, содержащийся в груздях, снижает нервное напряжение и раздражительность. Ниацин (витамин РР) препятствует развитию возрастных когнитивных изменений – сосудистой деменции.

"При покупке грибов в магазине необходимо оценить целостность и чистоту упаковки, наличие информации на этикетке, отсутствие гнилых и заплесневелых грибов. В банке должны быть целые или резаные грибы, однородные по размеру, без механических повреждений, следов червоточин, без пятен и ожогов", - обратили внимание специалисты ведомства.

Маринованные грузди рекомендуют употреблять с овощами, зеленью, они прекрасно сочетаются с любыми мясными блюдами, подойдут в качестве основы для супов и рагу. Грибы можно использовать и как начинку для выпечки.